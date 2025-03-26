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Ги Буше — о победе «Авангарда»: «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. И понятно почему

Ги Буше — о победе «Авангарда»: «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. И понятно почему
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1) в первой встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

«Очень боевой матч, игра двух трудолюбивых, структурированных и напористых команд. «Металлург» — действующий чемпион, и понятно почему. Это быстрая команда, там здорово работают защитники, они классно распоряжаются шайбой. Получился хороший, зрелищный матч для болельщиков.

Мы знаем противника очень хорошо, в последние дни мы просмотрели 30 часов видео, так что мы готовились. Но и у «Металлурга» тоже был план по подготовке к нам, всё может повернуться в любую сторону. И тут всё зависит от игроков, именно они определяют результат, ведь система не всегда может сработать. Сегодня обе команды классно работали, соперник был дисциплинирован и действовал хорошо, надо отдать им должное», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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