Ги Буше — о победе «Авангарда»: «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. И понятно почему

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1) в первой встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Очень боевой матч, игра двух трудолюбивых, структурированных и напористых команд. «Металлург» — действующий чемпион, и понятно почему. Это быстрая команда, там здорово работают защитники, они классно распоряжаются шайбой. Получился хороший, зрелищный матч для болельщиков.
Мы знаем противника очень хорошо, в последние дни мы просмотрели 30 часов видео, так что мы готовились. Но и у «Металлурга» тоже был план по подготовке к нам, всё может повернуться в любую сторону. И тут всё зависит от игроков, именно они определяют результат, ведь система не всегда может сработать. Сегодня обе команды классно работали, соперник был дисциплинирован и действовал хорошо, надо отдать им должное», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2025
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