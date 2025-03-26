Ги Буше: в третьем периоде «Металлург» бросал из любых позиций. «Авангард» справился

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда достойно справилась с давлением соперника в третьем периоде первой встречи серии плей-офф с «Металлургом» (4:1).

«Всегда есть над чем работать, в каждом матче. Начало получилось таким, как мы и хотели, мы стремились наносить как можно больше бросков. Затем было логично ожидать, что хозяева будут оказывать давление, чтобы отыграться. Инициатива переходила от одной команды к другой, но у нас было много удалений, за счёт большинства у них появлялись моменты. В третьем же периоде «Металлург» бросал из любых позиций, и мы достойно с этим справились», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.