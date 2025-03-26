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Ги Буше: в третьем периоде «Металлург» бросал из любых позиций. «Авангард» справился

Ги Буше: в третьем периоде «Металлург» бросал из любых позиций. «Авангард» справился
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда достойно справилась с давлением соперника в третьем периоде первой встречи серии плей-офф с «Металлургом» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

«Всегда есть над чем работать, в каждом матче. Начало получилось таким, как мы и хотели, мы стремились наносить как можно больше бросков. Затем было логично ожидать, что хозяева будут оказывать давление, чтобы отыграться. Инициатива переходила от одной команды к другой, но у нас было много удалений, за счёт большинства у них появлялись моменты. В третьем же периоде «Металлург» бросал из любых позиций, и мы достойно с этим справились», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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