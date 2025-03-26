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Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом матче серии с «Автомобилистом»

Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом матче серии с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в первой встрече серии первого раунда плей-офф над «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. Никаких дополнительных слов не нужно, ребята всё прекрасно понимают. Хорошая командная победа, готовимся дальше. Первый матч, потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жёсткости встреч плей-офф.

Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята всё понимают и готовятся. Обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали. Билялетдинов не только сейчас с командой, он с нами в течение всего сезона. У нас с ним 2018 идёт общение, он делится своим опытом. Для нас это важно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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