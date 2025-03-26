Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом матче серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в первой встрече серии первого раунда плей-офф над «Автомобилистом» (4:1).
«Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. Никаких дополнительных слов не нужно, ребята всё прекрасно понимают. Хорошая командная победа, готовимся дальше. Первый матч, потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жёсткости встреч плей-офф.
Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята всё понимают и готовятся. Обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали. Билялетдинов не только сейчас с командой, он с нами в течение всего сезона. У нас с ним 2018 идёт общение, он делится своим опытом. Для нас это важно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 26 марта 2025
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