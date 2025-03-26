Разин — об 1:4 с «Авангардом»: первый блин комом. «Металлург» играл, в принципе, хорошо

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги первого матча серии с «Авангардом», в котором магнитогорская команда уступила со счётом 1:4.

«Как говорится, первый блин комом. Играли, в принципе, хорошо. Плохое начало было, сразу пропустили два гола. Но руки не опустили, создали много моментов, атаковали, не хватило «мусорного» гола где-то. Серия только начинается. Вратарь у «Авангарда» молодец. Ждём следующую битву.

«Авангард» всю игру действовал активно, просто в начале удачно забили. От синей линии зашла, во втором голе мы не разобрались. Наши российские тренеры тоже иногда хорошо начинают, играют в давление, у них есть такие качества. Соперник не играл в откат, поэтому проникающие передачи не проходили, так как соперник играл плотно в средней зоне. И всё равно защитники находили варианты, мы много атак создавали, скажем, «3 в 3». Так что я бы не сказал, что наши защитники плохо начинали атаки, мы сыграли 17,5 минуты в чужой зоне», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.