«Показалось, он не готов». Разин — о непопадании в состав «Металлурга» капитана Яковлева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал отсутствие капитана Егора Яковлева в составе на первую встречу серии с «Авангардом» (1:4).

«Отсутствие капитана Яковлева в составе – это тренерское решение. Мне показалось, что он не готов на данный момент. В последних матчах у звена Зернова мало что получалось, мы меняли сочетания и вытаскивали игры. Как раз Канцеров играл в центре, поэтому решили так начать плей-офф. Но не угадали», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, «Авангард» повёл в серии первого раунда плей-офф со счётом 1-0. Вторая игра состоится 28 марта в Магнитогорске.