«Показалось, он не готов». Разин — о непопадании в состав «Металлурга» капитана Яковлева
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал отсутствие капитана Егора Яковлева в составе на первую встречу серии с «Авангардом» (1:4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5) 0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5) 0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5) 1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4) 1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)
«Отсутствие капитана Яковлева в составе – это тренерское решение. Мне показалось, что он не готов на данный момент. В последних матчах у звена Зернова мало что получалось, мы меняли сочетания и вытаскивали игры. Как раз Канцеров играл в центре, поэтому решили так начать плей-офф. Но не угадали», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Таким образом, «Авангард» повёл в серии первого раунда плей-офф со счётом 1-0. Вторая игра состоится 28 марта в Магнитогорске.
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