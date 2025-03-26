«Ну, бывает». Разин — о двух пропущенных «Металлургом» голах на старте игры с «Авангардом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал неудачный старт первого матча серии с «Авангардом» (1:4), когда за первые пять с половиной минут в воротах магнитогорской команды побывало две шайбы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5) 0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5) 0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5) 1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4) 1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)
«На раскатке была видна зажатость. Понятно, что первая игра плей-офф, сегодня полные трибуны, и соперник нас не простил за такое начало. Ну, бывает.
Задания идти и бить соперника не было, мы играли, как обычно. Просто в тех моментах, когда мы шли в давление, ребята старались применять силовые приёмы. Мы разносторонняя команда, умеем играть не только с шайбочкой, но и в тело», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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