Разин: Прохоркин бросил, шайба восемь ног пролетела — заползла. А у нас сколько моментов?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратарей в первом матче серии с «Авангардом» (1:4) и отметил, что удача сегодня была не на стороне хоккеистов магнитогорской команды.

«Серебряков – молодец, я сразу его похвалил. Понимаете, в хоккее есть такая вещь, как фарт. Вот Прохоркин бросил от синей линии, шайба восемь ног пролетела – заползла. А у нас сколько моментов было, когда она должна была заползти? Сегодня – вот так, а завтра посмотрим. Серебрякова мы разбираем, говорим, где его подловить можно, но выполнить всё это непросто», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.