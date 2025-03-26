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Разин: Прохоркин бросил, шайба восемь ног пролетела — заползла. А у нас сколько моментов?

Разин: Прохоркин бросил, шайба восемь ног пролетела — заползла. А у нас сколько моментов?
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратарей в первом матче серии с «Авангардом» (1:4) и отметил, что удача сегодня была не на стороне хоккеистов магнитогорской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

«Серебряков – молодец, я сразу его похвалил. Понимаете, в хоккее есть такая вещь, как фарт. Вот Прохоркин бросил от синей линии, шайба восемь ног пролетела – заползла. А у нас сколько моментов было, когда она должна была заползти? Сегодня – вот так, а завтра посмотрим. Серебрякова мы разбираем, говорим, где его подловить можно, но выполнить всё это непросто», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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