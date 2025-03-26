Пустозёров — о стычках в матче с «Автомобилистом»: мне нравится такой накал, есть импульс

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о большом количестве стычек в первом матче серии с «Автомобилистом» (4:1).

«Хорошая игра, ещё и на новой арене. Так что эмоции самые положительные. Здорово что выиграли, была непростая встреча. Готовимся дальше. Ключевым стало единство. Все выполняли свою роль, все звенья и бригады здорово отыграли. Все действовали на команду – это стало определяющим.

В последние дни перед плей-офф мы работали над большинством. Разбирали его, когда не удавалось отличиться. Много общались с тренерским штабом, наигрывали комбинации. Во многих играх в плей-офф большинство может стать решающим фактором. Сегодня забили, будем и дальше придерживаться нашей стратегии.

Стычки? Это плей-офф, первый матч серии, все хотели забрать эту игру. Мы были к этому готовы, все ребята в команде готовы за себя и за партнёра постоять. Мне очень нравится такой накал, есть импульс», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.