Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пустозёров — о стычках в матче с «Автомобилистом»: мне нравится такой накал, есть импульс

Пустозёров — о стычках в матче с «Автомобилистом»: мне нравится такой накал, есть импульс
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о большом количестве стычек в первом матче серии с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Хорошая игра, ещё и на новой арене. Так что эмоции самые положительные. Здорово что выиграли, была непростая встреча. Готовимся дальше. Ключевым стало единство. Все выполняли свою роль, все звенья и бригады здорово отыграли. Все действовали на команду – это стало определяющим.

В последние дни перед плей-офф мы работали над большинством. Разбирали его, когда не удавалось отличиться. Много общались с тренерским штабом, наигрывали комбинации. Во многих играх в плей-офф большинство может стать решающим фактором. Сегодня забили, будем и дальше придерживаться нашей стратегии.

Стычки? Это плей-офф, первый матч серии, все хотели забрать эту игру. Мы были к этому готовы, все ребята в команде готовы за себя и за партнёра постоять. Мне очень нравится такой накал, есть импульс», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» забросил три шайбы подряд и обыграл «Автомобилист» в первом матче серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android