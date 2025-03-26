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Пустозёров высказался о доверии Гатиятулина и шансе на перезапуск карьеры в Казани

Пустозёров высказался о доверии Гатиятулина и шансе на перезапуск карьеры в Казани
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о доверии главного тренера Анвара Гатиятулина и шансе на перезапуск карьеры в Казани. Ранее форвард выступал за «Салават Юлаев».

«Я много работал. Считаю, когда ты много работаешь – в определённый момент получаешь доверие. Благодарен тренерам за доверие, стараюсь возвращать тем же. Гатиятулин подарил второй шанс? Это больше для громких заголовков.

Где-то везёт, много работаю над собой и своей игрой, где-то за это воздаётся в плей-офф. Буду стараться продолжать помогать команде выигрывать», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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