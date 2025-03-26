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Барабанов — об «Автомобилисте»: защитникам не нужна шайба — при любом случае шли в тело

Барабанов — об «Автомобилисте»: защитникам не нужна шайба — при любом случае шли в тело
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов отметил жёсткость соперника в первой встрече серии с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Непростой матч. Здорово что победили на выезде, важно было начинать с победы. Здорово что забили первый гол в большинстве, но не реализовали «5 на 3». Есть над чем работать. Инициатива по стычкам была со стороны хозяев, они проигрывали, им что-то нужно было сделать для того, чтобы вернуться в игру. Для нас важно было не вестись на это, здорово, что ребята терпели.

В первом периоде почувствовал, что даже шайба защитникам не особо была нужна. При любом удобном случае шли в тело. Нам нужно где-то больше поднимать голову и держать удар. По моему голу – вратарь соперника вышел, Сафонов здорово поддавил, шайба вылетела, бросил, забил. Отдельно разбирали Аликина, в плей-офф все детально разбирают друг друга.

У нас много ребят, кто может сказать правильные слова, прекрасный коллектив, поддерживаем друг друга», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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