Барабанов — об «Автомобилисте»: защитникам не нужна шайба — при любом случае шли в тело

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов отметил жёсткость соперника в первой встрече серии с «Автомобилистом» (4:1).

«Непростой матч. Здорово что победили на выезде, важно было начинать с победы. Здорово что забили первый гол в большинстве, но не реализовали «5 на 3». Есть над чем работать. Инициатива по стычкам была со стороны хозяев, они проигрывали, им что-то нужно было сделать для того, чтобы вернуться в игру. Для нас важно было не вестись на это, здорово, что ребята терпели.

В первом периоде почувствовал, что даже шайба защитникам не особо была нужна. При любом удобном случае шли в тело. Нам нужно где-то больше поднимать голову и держать удар. По моему голу – вратарь соперника вышел, Сафонов здорово поддавил, шайба вылетела, бросил, забил. Отдельно разбирали Аликина, в плей-офф все детально разбирают друг друга.

У нас много ребят, кто может сказать правильные слова, прекрасный коллектив, поддерживаем друг друга», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.