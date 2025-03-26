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Заварухин — о поражении «Автомобилиста»: нанесли много бросков, они не были опасны

Заварухин — о поражении «Автомобилиста»: нанесли много бросков, они не были опасны
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в первой встрече серии с «Ак Барсом» (1:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Начался плей-офф, цена ошибки очень велика. Начало матча было хорошее, создавали моменты. Соперник наказал нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, однако не реализовали. Дальше соперник сыграл по счёту, пытались взломать хорошую оборону «Ак Барса», вроде бы много бросков нанесли, но они не очень опасны для вратаря были, хотя Билялов сыграл здорово, не было отскоков от него. В концовке рисковали, играли «6 на 3», «6 на 4», однако удалось только один гол забить. Это только первая игра, сделаем выводы.

— Не показалось, что первый матч — обратное отражение прошлогодней серии?
— Возможно, соперник реализовал свои моменты, грамотно сыграл по счёту. Мы раскрывались, хотели забить гол, но было мало агрессии под воротами, много шайбу по периметру возили. Шансы были хорошие, с пятака бросали.

— Аликин пропустил три шайбы в ближний угол. Как можно это объяснить?
— Разберём моменты с тренером по вратарям, соперник здорово попал.

— Много жёстких стычек сегодня было в игре, как прокомментируете?
— Это матчи плей-офф, никто не хочет уступать, по-другому никак.

— Как вы как команда восприняли трагические новости об уходе из жизни Андрея Мартемьянова?
— Выражаю соболезнования семье и близким, мне было приятно работать с ним. Разговаривал с ребятами, все в шоке. Такова жизнь, опять же — соболезнования родным, близким, друзьям, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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