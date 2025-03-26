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Николай Заварухин: атмосфера в команде хорошая, мне и руководителям нравится

Николай Заварухин: атмосфера в команде хорошая, мне и руководителям нравится
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил хорошую атмосферу в екатеринбургской команде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

— С чем были связаны проблемы в большинстве до игры вшестером?
— Соперник здорово сыграл, все в одном положении находились. Были моменты, надо было реализовать, не хватало хлёсткого броска при завершении, Мэйсека перекрывали, надо посмотреть, поменять что-то.

— Как прокомментируете момент с Дицем и Комтуа? Какова атмосфера в команде?
— Я не читаю интернет. Стараюсь не отвлекаться на то, что пишут люди. У нас же в основном люди читают и пишут грязь, хорошие вещи мало кто пишет. Когда у нас была победная серия, мало кто писал, а когда поражения, какие-то недоразумения случаются… На горе у нас много кто поднимается, так сказать. Давайте хорошие моменты обсуждать, а не плохие, у нас много плохих моментов в жизни.

— То есть атмосфера нормальная?
— Хорошая атмосфера, мне нравится, штабу нравится, руководителям нравится, ребята выходят и бьются друг за друга.

— Есть ли мысль дать шанс Галкину во второй встрече?
— Есть пока мысль разобрать игру соперника, свою игру, показать ребятам, где недоработали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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