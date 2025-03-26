Николай Заварухин: атмосфера в команде хорошая, мне и руководителям нравится

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил хорошую атмосферу в екатеринбургской команде.

— С чем были связаны проблемы в большинстве до игры вшестером?

— Соперник здорово сыграл, все в одном положении находились. Были моменты, надо было реализовать, не хватало хлёсткого броска при завершении, Мэйсека перекрывали, надо посмотреть, поменять что-то.

— Как прокомментируете момент с Дицем и Комтуа? Какова атмосфера в команде?

— Я не читаю интернет. Стараюсь не отвлекаться на то, что пишут люди. У нас же в основном люди читают и пишут грязь, хорошие вещи мало кто пишет. Когда у нас была победная серия, мало кто писал, а когда поражения, какие-то недоразумения случаются… На горе у нас много кто поднимается, так сказать. Давайте хорошие моменты обсуждать, а не плохие, у нас много плохих моментов в жизни.

— То есть атмосфера нормальная?

— Хорошая атмосфера, мне нравится, штабу нравится, руководителям нравится, ребята выходят и бьются друг за друга.

— Есть ли мысль дать шанс Галкину во второй встрече?

— Есть пока мысль разобрать игру соперника, свою игру, показать ребятам, где недоработали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.