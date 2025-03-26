В Сириусе состоялось открытие ежегодного детского турнира Sirius Sochi Cup

26 марта на стадионе «Большой» в Сириусе состоялось открытие пятого ежегодного международного детского турнира Sirius Sochi Cup, который пройдёт с 26 по 31 марта. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин и генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев.

Фото: «Чемпионат»

«У Сириуса и «Сочи» очень чёткая ассоциация с детским хоккеем. Таких турниров особо не проводится, мы решили занять это место, понимая, что люди сюда с удовольствием едут, география расширяется. У некоторых субъектов даже есть строчка в бюджете, выделяют средства на поездку команды на наш турнир.

Инфраструктура у нас есть, Сириус это поддерживает. К тому, что надо прилагать организационные усилия, мы уже привыкли. А сколько пользы для детей! И для клуба, тут же и наши ребята, и соревновательный уровень очень высокий. Тут и Урал, и другие ведущие хоккейные регионы. Турнир растёт, и интерес к нему увеличивается», — сказал Воропаев «Чемпионату».

В соревнованиях примут участие 12 команд, составленных из игроков 2016 года рождения: ДЮСШ «Сочи-1» (Сочи), ДЮСШ «Сочи-2» (Сочи), «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский), «Авто-Спартаковец-1» (Екатеринбург), «Авто-Спартаковец-2» (Екатеринбург), «Кристалл» (Балаково), ХК «Альфа» (Санкт-Петербург), ШВСМ «Гранит-1» (Московская область), ШВСМ «Гранит-2» (Московская область), «Южные Пингвины» (Симферополь), СШОР им. В. М. Боброва (Московская область), а также команда HC Buzadam, представляющая Турецкую Республику.

На первом этапе турнира 12 команд сыграют в один круг «каждый с каждым». По результатам этапа определятся три «четвёрки»: первое-четвёртое места, пятое-восьмое места и 9–12-е места. На втором этапе в каждой четвёрке команды проведут по две игры по системе «плей-офф» и определят итоговые места с первого по 12-е.