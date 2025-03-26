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«Это только начало, серия будет длинной». Силантьев — о поражении от «Авангарда»

«Это только начало, серия будет длинной». Силантьев — о поражении от «Авангарда»
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал поражение в первом матче серии с «Авангардом» (1:4) и заявил, что ему понравилась игра магнитогорской команды во втором и третьем периодах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

— Считаю, второй и третий периоды мы полностью доминировали. Было видно, как соперник устал от нашего напора. Надо также продолжать работать, двигаться дальше. Мы верим, знаем, что мы можем. Это только начало. Серия будет длинной.

— Следующую встречу «Металлургу» надо обязательно выигрывать. Что положительного из первой игры нужно перенести во второй матч?
— Надо на каждую игру выходить и играть на победу с первой и до последней смены. Выходить, работать на команду, блокировать броски, и всё будет нормально. Перенесём ту игру, которую мы играли во втором и третьем периоде. Видно, что соперник был измотан. Много видео смотрим, сейчас будем анализировать. Серия всё равно будет длинной. Это только начало, — цитирует Силантьева пресс-служба магнитогорского клуба.

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