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Игрок «Автомобилиста» Шаров прокомментировал поражение в первом матче серии с «Ак Барсом»

Игрок «Автомобилиста» Шаров прокомментировал поражение в первом матче серии с «Ак Барсом»
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал поражение в первом матче серии с «Ак Барсом» (1:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Все бились, все старались, но в итоге проиграли. Счёт в серии 0-1, ничего страшного, готовимся дальше. Мы не забили свои моменты, хорошо начали, но пропустили в меньшинстве. Потом какой-то мелкий брак, который соперник реализовал, а мы не смогли. Мы знаем, что чуть ли не лучшее меньшинство у них по сезону, понимаем, где можем добавить в большинстве, будем стараться забить.

Матч на матч не приходится, не будем говорить, что есть какая-то проблема с реализацией. Проблемы в большинстве? Мало бросаем, хотим до верного разыграть, а надо закрыть вратаря, бросить, добить, такие голы чаще всего в плей-офф и заходят», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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