Игрок «Автомобилиста» Шаров прокомментировал поражение в первом матче серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал поражение в первом матче серии с «Ак Барсом» (1:4).
«Все бились, все старались, но в итоге проиграли. Счёт в серии 0-1, ничего страшного, готовимся дальше. Мы не забили свои моменты, хорошо начали, но пропустили в меньшинстве. Потом какой-то мелкий брак, который соперник реализовал, а мы не смогли. Мы знаем, что чуть ли не лучшее меньшинство у них по сезону, понимаем, где можем добавить в большинстве, будем стараться забить.
Матч на матч не приходится, не будем говорить, что есть какая-то проблема с реализацией. Проблемы в большинстве? Мало бросаем, хотим до верного разыграть, а надо закрыть вратаря, бросить, добить, такие голы чаще всего в плей-офф и заходят», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 26 марта 2025
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