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Капитан «Ак Барса» — о матче с «Автомобилистом»: всех били и будут бить

Капитан «Ак Барса» — о матче с «Автомобилистом»: всех били и будут бить
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отметил силовой характер первой встречи серии с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

«Всё нормально, всё отлично. Всех били, думаю, и будут бить, к этому надо быть готовым. Мы готовились, сыграли хороший матч, надо дальше готовиться. Это плей-офф, каждую игру надо проводить, как последнюю. Эпизод с повреждением? Игровой момент.

Приятно, когда Зинэтула Хайдярович вместе с командой, здорово, говорим ежедневно. Параллели с прошлым годом? Прошлый гол был прошлым годом. Здесь теперь другая арена, прекрасная, хорошая атмосфера, претензий нет. Каждый хотел бы такую арену иметь, красивая, новая, большая, всегда приятно на таких играть», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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