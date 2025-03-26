Капитан «Ак Барса» — о матче с «Автомобилистом»: всех били и будут бить

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отметил силовой характер первой встречи серии с «Автомобилистом» (4:1).

«Всё нормально, всё отлично. Всех били, думаю, и будут бить, к этому надо быть готовым. Мы готовились, сыграли хороший матч, надо дальше готовиться. Это плей-офф, каждую игру надо проводить, как последнюю. Эпизод с повреждением? Игровой момент.

Приятно, когда Зинэтула Хайдярович вместе с командой, здорово, говорим ежедневно. Параллели с прошлым годом? Прошлый гол был прошлым годом. Здесь теперь другая арена, прекрасная, хорошая атмосфера, претензий нет. Каждый хотел бы такую арену иметь, красивая, новая, большая, всегда приятно на таких играть», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.