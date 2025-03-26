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Флёри рассказал, почему Овечкин должен побить рекорд по голам уже в этом сезоне НХЛ

Флёри рассказал, почему Овечкин должен побить рекорд по голам уже в этом сезоне НХЛ
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в этом сезоне. До нового рекорда россиянину осталось забросить шесть шайб.

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«Я думаю, что он побьёт рекорд уже в этом сезоне. Он напоминает мне молодого Ови. Он действительно голоден, он хочет забивать голы. Он так счастлив после своих голов. Если бы не его травма, он бы закончил сезон с 50 голами, это невероятно. Ови всегда играет с ногой на газе, он потрясающий соперник и по-прежнему так же опасен в свои 39 лет, как и всегда. Он пропустил несколько игр из-за сломанной ноги, но не сбавил обороты после своего возвращения. Он всё ещё в огне. Если бы он подарил мне майку, я бы её взял. Ови собирается творить историю», — цитирует Флёри пресс-служба НХЛ.

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