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Динамо Мн — ЦСКА, результат первого матча 26 марта 2025, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и одержало волевую победу в первом матче серии с ЦСКА
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой минчан со счётом 5:2. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5)     2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4)     3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5)     4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5)     5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)    
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К отметке матча в 2 минуты и 23 секунды ЦСКА повёл в счёте 2:0 — отличились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. «Динамо» смогло отыграться в счёте ещё до первого перерыва — голы забили Сергей Кузнецов и Сэм Энас. В середине второго периода Егор Бориков впервые вывел хозяев вперёд в счёте. На 48-й минуте встречи Александр Волков упрочил преимущество «Динамо». На последней минуте Волков оформил дубль голом в пустые ворота.

Таким образом, «Динамо» повело в серии со счётом 1-0. Второй матч состоится 28 марта в Минске.

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