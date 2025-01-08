Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и одержало волевую победу в первом матче серии с ЦСКА

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой минчан со счётом 5:2. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

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К отметке матча в 2 минуты и 23 секунды ЦСКА повёл в счёте 2:0 — отличились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. «Динамо» смогло отыграться в счёте ещё до первого перерыва — голы забили Сергей Кузнецов и Сэм Энас. В середине второго периода Егор Бориков впервые вывел хозяев вперёд в счёте. На 48-й минуте встречи Александр Волков упрочил преимущество «Динамо». На последней минуте Волков оформил дубль голом в пустые ворота.

Таким образом, «Динамо» повело в серии со счётом 1-0. Второй матч состоится 28 марта в Минске.