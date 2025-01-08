«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в первом матче серии с девятью голами

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».
На две быстрые шайбы хоккеистов «Северстали» Николая Чебыкина и Александра Скоренова «Спартак» ответил голами Анселя Галимова и Сергея Лукьянцева, сравняв счёт ещё в первом периоде. Во втором периоде на шайбы Андрея Чуркина и Руслана Абросимова спартаковцы ответили голом Александра Пашина. В середине третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Николая Голдобина.
Таким образом, «Спартак» повёл в серии 1-0. Вторая игра состоится 28 марта в Москве.
- 26 марта 2025
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