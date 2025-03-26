Стала известна вероятная дата дебютного матча Брэда Маршана за «Флориду»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что планируемой датой дебютного матча нападающего Брэда Маршана за клуб является 29 марта, когда «пантеры» встретятся с «Ютой».
36-летний форвард перешёл в стан «Флориды» в дедлайн. Взамен «Брюинз» получили от «Пантерз» право выбора во втором раунде драфта-2027.
Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 (21+26) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.