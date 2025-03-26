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Стала известна вероятная дата дебютного матча Брэда Маршана за «Флориду»

Стала известна вероятная дата дебютного матча Брэда Маршана за «Флориду»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что планируемой датой дебютного матча нападающего Брэда Маршана за клуб является 29 марта, когда «пантеры» встретятся с «Ютой».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

36-летний форвард перешёл в стан «Флориды» в дедлайн. Взамен «Брюинз» получили от «Пантерз» право выбора во втором раунде драфта-2027.

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 (21+26) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.

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