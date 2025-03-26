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И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период

И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5)     2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4)     3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5)     4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5)     5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)    

– Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.

– Не считаете ли вы, что два быстрых гола вам помешали?
– Заброшенные шайбы редко мешают.

– Пятый раз в сезоне уступили минскому «Динамо». Почему этот соперник стал для вас настолько неудобным?
– Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы.

– Целенаправленно делали ставку на начало игры? Дмитрий Квартальнов в конце регулярного чемпионата часто сетовал, что его команда испытывает проблем с началом матчей.
– Мы были заряжены. Но плей-офф – это совершенно другая вещь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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