И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).
– Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.
– Не считаете ли вы, что два быстрых гола вам помешали?
– Заброшенные шайбы редко мешают.
– Пятый раз в сезоне уступили минскому «Динамо». Почему этот соперник стал для вас настолько неудобным?
– Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы.
– Целенаправленно делали ставку на начало игры? Дмитрий Квартальнов в конце регулярного чемпионата часто сетовал, что его команда испытывает проблем с началом матчей.
– Мы были заряжены. Но плей-офф – это совершенно другая вещь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 марта 2025
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