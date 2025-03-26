И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

– Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.

– Не считаете ли вы, что два быстрых гола вам помешали?

– Заброшенные шайбы редко мешают.

– Пятый раз в сезоне уступили минскому «Динамо». Почему этот соперник стал для вас настолько неудобным?

– Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы.

– Целенаправленно делали ставку на начало игры? Дмитрий Квартальнов в конце регулярного чемпионата часто сетовал, что его команда испытывает проблем с началом матчей.

– Мы были заряжены. Но плей-офф – это совершенно другая вещь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.