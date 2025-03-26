Главный тренер ЦСКА — об игре Хомченко: вратарей никто не обсуждает. Тем более в плей-офф

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв не стал оценивать игру вратаря Павла Хомченко в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

– Неправильно взятый видеопросмотр повлиял на игру? Показалось, что то ли арбитры вас не так поняли, то ли ещё что.

– Мы объяснили судьям всё правильно. И смотрели то, что хотели. В последовавшем меньшинстве мы гол не пропустили. Риск был оправдан. Если бы шайбу отменили, то было бы больше шансов.

– Довольны ли действиями своих игроков в атаке?

– Нет.

– А игрой Хомченко? Сложилось ощущение, что по всем четырём шайбам есть вопросы к игре вашего вратаря.

– Естественно, вратарей никто не обсуждает, а в плей-офф так тем более, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.