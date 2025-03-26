Главный тренер ЦСКА — об игре Хомченко: вратарей никто не обсуждает. Тем более в плей-офф
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв не стал оценивать игру вратаря Павла Хомченко в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5) 0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5) 1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5) 2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4) 3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5) 4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5) 5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)
– Неправильно взятый видеопросмотр повлиял на игру? Показалось, что то ли арбитры вас не так поняли, то ли ещё что.
– Мы объяснили судьям всё правильно. И смотрели то, что хотели. В последовавшем меньшинстве мы гол не пропустили. Риск был оправдан. Если бы шайбу отменили, то было бы больше шансов.
– Довольны ли действиями своих игроков в атаке?
– Нет.
– А игрой Хомченко? Сложилось ощущение, что по всем четырём шайбам есть вопросы к игре вашего вратаря.
– Естественно, вратарей никто не обсуждает, а в плей-офф так тем более, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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