Квартальнов — о стартовой победе над ЦСКА: обескураживающее начало, но потом собрались

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над ЦСКА (5:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф. Минчане пропустили две шайбы за первые две с половиной минуты матча.

– Уф… Обескураживающее начало, но потом ребята отреагировали, собрались и хорошо провели концовку первого периода. Потом была равная игра. Может быть, нам повезло чуть больше.

– Довольны тем, как команда проявила характер?

– Это и имел в виду. Я это и сказал.

– То есть не было никакой паузы, где вы бы сами что-то высказывали?

– Да нет. Мы понимали, что это первая игра и что может быть какое-то волнение. Как-то так.

– Со второго периода не выходил Роб Хэмилтон. Что с ним?

– С ним всё нормально. Так решили. Поберечь его.

– Почему так мало сыграл Сотишвили?

– Понятно, что для него первый матч, он давно не играл. Он у нас играл по плану и неплохо действовал. И заблокировал, и в меньшинстве неплохо сыграл.

– Было мало удалений. Это ваше требование?

– Против нас играли хорошо. Понятно, что у них взрослая команда. Но нормально, мы терпим. Это плей-офф. Тут самое главное – держать эмоции. Завтра будет другой день, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.