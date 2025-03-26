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Квартальнов — о стартовой победе над ЦСКА: обескураживающее начало, но потом собрались

Квартальнов — о стартовой победе над ЦСКА: обескураживающее начало, но потом собрались
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над ЦСКА (5:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф. Минчане пропустили две шайбы за первые две с половиной минуты матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5)     2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4)     3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5)     4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5)     5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)    

– Уф… Обескураживающее начало, но потом ребята отреагировали, собрались и хорошо провели концовку первого периода. Потом была равная игра. Может быть, нам повезло чуть больше.

– Довольны тем, как команда проявила характер?
– Это и имел в виду. Я это и сказал.

– То есть не было никакой паузы, где вы бы сами что-то высказывали?
– Да нет. Мы понимали, что это первая игра и что может быть какое-то волнение. Как-то так.

– Со второго периода не выходил Роб Хэмилтон. Что с ним?
– С ним всё нормально. Так решили. Поберечь его.

– Почему так мало сыграл Сотишвили?
– Понятно, что для него первый матч, он давно не играл. Он у нас играл по плану и неплохо действовал. И заблокировал, и в меньшинстве неплохо сыграл.

– Было мало удалений. Это ваше требование?
– Против нас играли хорошо. Понятно, что у них взрослая команда. Но нормально, мы терпим. Это плей-офф. Тут самое главное – держать эмоции. Завтра будет другой день, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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