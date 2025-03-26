Козырев: матч со «Спартаком» складывался в нашу пользу. Проиграли себе из-за своих ошибок
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что собственные ошибки стоили победы череповецкой команде в первой встрече серии со «Спартаком» (4:5 ОТ). «Северсталь» дважды в игре вела с преимуществом в две шайбы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5) 0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5) 1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5) 2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5) 2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5) 2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4) 3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5) 4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5) 5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)
«Неплохо играли, матч складывался в нашу пользу. Увы, проиграли его сами себе из-за собственных ошибок. Будем стараться, чтобы это нас не надломило. У нас были моменты, были возможности играть в большинстве. Ждём, что лидеры заявят о себе, возьмут на себя ответственность. Замечательно, что у нас есть игроки, которые могут взять это на себя, если лидеры не забивают», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 марта 2025
-
23:10
-
22:58
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
21:57
-
21:40
-
21:25
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:28
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
19:53
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:17
-
17:55
-
17:30