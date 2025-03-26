Козырев: матч со «Спартаком» складывался в нашу пользу. Проиграли себе из-за своих ошибок

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что собственные ошибки стоили победы череповецкой команде в первой встрече серии со «Спартаком» (4:5 ОТ). «Северсталь» дважды в игре вела с преимуществом в две шайбы.

«Неплохо играли, матч складывался в нашу пользу. Увы, проиграли его сами себе из-за собственных ошибок. Будем стараться, чтобы это нас не надломило. У нас были моменты, были возможности играть в большинстве. Ждём, что лидеры заявят о себе, возьмут на себя ответственность. Замечательно, что у нас есть игроки, которые могут взять это на себя, если лидеры не забивают», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.