Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных одноклубников на матче плей-офф КХЛ
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Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных одноклубников на встрече плей-офф КХЛ. Артём Ребров, Даниил Денисов, Маркиньос и легенды клуба присутствовали на победном для ХК «Спартак» первом матче серии с «Северсталью» (5:4 ОТ). Для Маркиньоса эта игра стала первым посещением хоккея в жизни.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5) 0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5) 1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5) 2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5) 2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5) 2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4) 3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5) 4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5) 5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».
Второй матч серии состоится 28 марта в Москве.
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