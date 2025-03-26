Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных одноклубников на матче плей-офф КХЛ

Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных одноклубников на встрече плей-офф КХЛ. Артём Ребров, Даниил Денисов, Маркиньос и легенды клуба присутствовали на победном для ХК «Спартак» первом матче серии с «Северсталью» (5:4 ОТ). Для Маркиньоса эта игра стала первым посещением хоккея в жизни.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».

Второй матч серии состоится 28 марта в Москве.