Жамнов о матче с «Северсталью»: даже в регулярке таких ошибок не совершали. Будем убирать

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов обратил внимание на большое количество ошибок в первом матче серии с «Северсталью» (5:4 ОТ).

– Ошибки будут, мы же все люди. Поговорим, постараемся перестать совершать эти ошибки. Первую игру только сыграли. Это больше от эмоций, первая встреча. Даже в регулярке таких ошибок не совершали, кроме матча, когда 8:6 было. Будем убирать.

– Была ли работа по первому звену «Северстали»?

– Разбираем все звенья, не только первое. С вами поговоришь – все карты раскроешь. Разбирали всю команду.

– Два раза отыгрывались с «-2». Можно ли сказать, что это было полезно для «Спартака»? Взбодрились, поняли, что плей-офф.

– Шутки в сторону, нельзя так начинать. Будем доносить это до игроков. В плей-офф отыгрываться тяжелее, чем в регулярке. Это надо учитывать. Сил немерено тратишь, хоккей энергозатратный с обеих сторон. Постараемся это всё убрать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.