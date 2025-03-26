Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов о матче с «Северсталью»: даже в регулярке таких ошибок не совершали. Будем убирать

Жамнов о матче с «Северсталью»: даже в регулярке таких ошибок не совершали. Будем убирать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов обратил внимание на большое количество ошибок в первом матче серии с «Северсталью» (5:4 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5)     1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5)     2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5)     2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5)     2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4)     3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5)     4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5)     5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)    

– Ошибки будут, мы же все люди. Поговорим, постараемся перестать совершать эти ошибки. Первую игру только сыграли. Это больше от эмоций, первая встреча. Даже в регулярке таких ошибок не совершали, кроме матча, когда 8:6 было. Будем убирать.

– Была ли работа по первому звену «Северстали»?
– Разбираем все звенья, не только первое. С вами поговоришь – все карты раскроешь. Разбирали всю команду.

– Два раза отыгрывались с «-2». Можно ли сказать, что это было полезно для «Спартака»? Взбодрились, поняли, что плей-офф.
– Шутки в сторону, нельзя так начинать. Будем доносить это до игроков. В плей-офф отыгрываться тяжелее, чем в регулярке. Это надо учитывать. Сил немерено тратишь, хоккей энергозатратный с обеих сторон. Постараемся это всё убрать, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в первом матче серии с девятью голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android