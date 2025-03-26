Жамнов ответил, сыграет ли Чайковски в следующем матче с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, сыграет ли защитник Михал Чайковски в следующей встрече с «Северсталью».

– Оцените игру Дмитрия Николаева.

– Выигрывает и проигрывает команда. Сегодня все молодцы.

– Останется ли Михаил Мальцев в четвёртом звене?

– Посмотрим, сыграл неплохо. Он может играть на фланге и в центре. Со своей задачей справился.

– Как настраивали команду на третий период?

– Сказали сыграть правильно, поговорили с ребятами. Может, чуть-чуть игроки с обеих сторон подустали.

– Есть ли надежда увидеть Чайковски в следующей встрече?

– На следующую игру вы его не увидите. Пока он не готов.

– Как оцените игру Лукьянцева?

– Он добавил нам агрессии, её чуть не хватало. Сегодня получил шанс, молодец. Чуть-чуть занервничал, когда удалился, было видно. Ничего страшного, это спорт. Он молодец, тут больше добавить нечего, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.