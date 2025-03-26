Жамнов ответил, сыграет ли Чайковски в следующем матче с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, сыграет ли защитник Михал Чайковски в следующей встрече с «Северсталью».
– Оцените игру Дмитрия Николаева.
– Выигрывает и проигрывает команда. Сегодня все молодцы.
– Останется ли Михаил Мальцев в четвёртом звене?
– Посмотрим, сыграл неплохо. Он может играть на фланге и в центре. Со своей задачей справился.
– Как настраивали команду на третий период?
– Сказали сыграть правильно, поговорили с ребятами. Может, чуть-чуть игроки с обеих сторон подустали.
– Есть ли надежда увидеть Чайковски в следующей встрече?
– На следующую игру вы его не увидите. Пока он не готов.
– Как оцените игру Лукьянцева?
– Он добавил нам агрессии, её чуть не хватало. Сегодня получил шанс, молодец. Чуть-чуть занервничал, когда удалился, было видно. Ничего страшного, это спорт. Он молодец, тут больше добавить нечего, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 26 марта 2025
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