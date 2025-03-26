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Жамнов ответил, сыграет ли Чайковски в следующем матче с «Северсталью»

Жамнов ответил, сыграет ли Чайковски в следующем матче с «Северсталью»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, сыграет ли защитник Михал Чайковски в следующей встрече с «Северсталью».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5)     1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5)     2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5)     2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5)     2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4)     3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5)     4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5)     5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)    

– Оцените игру Дмитрия Николаева.
– Выигрывает и проигрывает команда. Сегодня все молодцы.

– Останется ли Михаил Мальцев в четвёртом звене?
– Посмотрим, сыграл неплохо. Он может играть на фланге и в центре. Со своей задачей справился.

– Как настраивали команду на третий период?
– Сказали сыграть правильно, поговорили с ребятами. Может, чуть-чуть игроки с обеих сторон подустали.

– Есть ли надежда увидеть Чайковски в следующей встрече?
– На следующую игру вы его не увидите. Пока он не готов.

– Как оцените игру Лукьянцева?
– Он добавил нам агрессии, её чуть не хватало. Сегодня получил шанс, молодец. Чуть-чуть занервничал, когда удалился, было видно. Ничего страшного, это спорт. Он молодец, тут больше добавить нечего, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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