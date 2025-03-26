«Я дал ему небольшой толчок». Флёри — о своей роли в погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри заявил, что поспособствовал погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Флёри пропустил от россиянина больше всех шайб (28), опередив Хенрика Лундквиста (24), Кэри Прайса (22) и Кари Лехтонена (22).

«Думаю, что я дал ему небольшой толчок. Ови забил мне много голов. Знаю, что я тот, кому он забил больше всего голов. Но, с другой стороны, я рад, что сыграл так много встреч против него. Было такое великолепное соперничество с «Кэпс» и с Ови.

В большинстве Ови всё ещё всегда находится на одном и том же месте. У него такой сильный бросок. Очень сложно читать его броски, и для него никогда не бывает плохих передач с его бросками в одно касание. Он щёлкает шайбу, независимо от того, откуда идёт передача. Я бы сказал, что его бросок всё ещё очень трудно предсказать. У него также мощный кистевой бросок, шайба очень быстро отрывается от крюка клюшки», — цитирует Флёри пресс-служба НХЛ.