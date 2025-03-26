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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 26 марта 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 26 марта 2025 года
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Сегодня, 26 марта, стартовал 17-й розыгрыш Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Прошли четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5)     1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5)     2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5)     2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5)     2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4)     3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5)     4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5)     5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5)     2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4)     3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5)     4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5)     5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)    

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 0-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 0-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 1-0.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 0-0.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 0-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-1.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 0-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

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