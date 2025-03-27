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Маркиньос впервые побывал на хоккее, игроки повздорили на льду. Фото победы «Спартака»

Маркиньос впервые побывал на хоккее, игроки повздорили на льду. Фото победы «Спартака»
«Спартак» — «Северсталь»
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26 марта в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал победу над «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных одноклубников на встрече плей-офф КХЛ. Артём Ребров, Даниил Денисов, Маркиньос и легенды клуба присутствовали на победном для ХК «Спартак» первом матче серии с «Северсталью» (5:4 ОТ). Для Маркиньоса эта игра стала первым посещением хоккея в жизни.

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