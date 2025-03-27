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Уилсон — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: сейчас это похоже на тур рок-звезды

Уилсон — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: сейчас это похоже на тур рок-звезды
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о погоне российского форварда Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Сейчас это похоже на тур рок-звезды, но он справляется с этим очень спокойно. Я невероятно горжусь тем, как он выдерживает это давление, берёт на себя этот груз в течение всего сезона, при этом оставаясь капитаном команды и заботясь о том, чтобы команда играла хорошо. Это круто. Думаю, все мы однажды будем рассказывать своим детям об этом», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб.

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