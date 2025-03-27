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Форвард «Вашингтона» оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне

Форвард «Вашингтона» оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался об игре российского форварда Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Мне нравится это видеть. Он играет отлично. Он наш лидер. Это меня нисколько не удивляет. Думаю, Овечкин сейчас сосредоточен на победах.

Хорошо то, что чем больше он забивает, тем больше матчей мы выигрываем. Так что, думаю, он не особо об этом задумывается. Он просто старается играть в свой лучший хоккей», — приводит слова Дауда официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1481 матче, забив 889 голов и выполнив 721 результативный пас.

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