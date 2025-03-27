Тренер «Вашингтона» остался недоволен игрой команды в большинстве в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери остался недоволен игрой команды в большинстве во время матча с Виннипег Джетс» (2:3).

«Совсем не понравилось, как сыграли в большинстве сегодня. Так что будем продолжать работать над этим. Нам нужно кое-что исправить, особенно в плане входа в зону, а также нам нужно разобраться, как все настроить там. Потому что если Овечкин будет бросать с того места, нам нужно выигрывать отскоки.

Если всё сводится к одному броску и всё, то, особенно против топ-вратарей, забить в таких ситуациях очень сложно. Неважно, сколько голов в большинстве он забил за карьеру — против такого большого и качественного вратаря, как Хеллебайк, это тяжело.

Так что нам нужно найти способы выигрывать шайбы после бросков. Если у нас только один бросок за розыгрыш большинства, или всего два попытки броска за весь отрезок, это плохо. И именно так, по моим ощущениям, сегодня и было», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Миннесотой Уайлд»