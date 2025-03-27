Чикран — о Строуме: он полностью меня подставил, все думают, что я сумасшедший

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран рассказал забавную историю, связанную с партнёром по команде форвардом Диланом Строумом.

«Этот парень просто полностью сдал меня. Мы просто разговаривали в раздевалке на днях, и, как я уже говорил, моя жена и я очень серьёзно относимся к здоровому образу жизни. Я сказал парням, что последние несколько вечеров после ужина мы выключали свет в доме, избегали искусственного освещения и зажигали только свечи. Это было действительно приятно — я сплю, как ребёнок, когда так делаю.

А потом Строум решил пойти на подкаст на прошлой неделе и сказать, что я выкрутил абсолютно все лампочки в своём доме, и теперь все думают, что я какой-то сумасшедший. Он полностью меня подставил, и теперь мне приходится с этим разбираться. Я буквально стал ходячим мемом. Я удалил все соцсети, так что даже не вижу, что там пишут, но мне родственники и кузены присылают скриншоты твитов и постов, где все смеются надо мной из-за этой истории с восковыми свечами», — приводит слова Чикрана Punto de Break.

Джейкоб Чикран был выбран «Аризоной Койотс» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 16-м номером. Игрок обороны набрал 259 (94+165) очков в 532 играх за карьеру в НХЛ.