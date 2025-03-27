Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Виннипегом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:3). Овечкин забил с передач Алексея Протаса и Тревора ван Римсдайка.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50 1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20 2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48 2:2 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 56:00 3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28
«Думаю, все отлично сработали в этом эпизоде, шайба попала к Протасу, и он нашёл меня. Да, это был хороший розыгрыш со стороны всех на льду», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1481 матче, забив 889 голов и выполнив 721 результативный пас.
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