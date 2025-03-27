Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Виннипегом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:3). Овечкин забил с передач Алексея Протаса и Тревора ван Римсдайка.

«Думаю, все отлично сработали в этом эпизоде, шайба попала к Протасу, и он нашёл меня. Да, это был хороший розыгрыш со стороны всех на льду», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1481 матче, забив 889 голов и выполнив 721 результативный пас.