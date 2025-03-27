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Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Бастиан (Хьюз, Татар) – 06:23     0:2 Майер (Мерсер, Хьюз) – 06:50 (pp)     1:2 Бертуцци (Донато, Левшунов) – 09:06 (pp)     1:3 Палат (Братт) – 23:14 (sh)     2:3 Михеев (Терявяйнен, Фолиньо) – 25:26     2:4 Мерсер (Хьюз, Братт) – 31:01 (pp)     3:4 Назар (Левшунов, Бедард) – 57:10     3:5 Ноэсен (Хишир) – 59:47    

Новость дополняется...

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