Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:3 одержали гости.

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