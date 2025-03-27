«Айлендерс» проиграли третий домашний матч кряду, у Сорокина — 15 сейвов
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта мск, на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали гости со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Шервуд (Хьюз, Гронек) – 22:39 1:1 Сизикас (Пажо) – 25:35 (sh) 2:1 Деанджело (Сизикас) – 29:00 2:2 Рятю (Петтерссон, Шервуд) – 33:59 2:3 Форборт (Дебраск, Зутер) – 39:37 2:4 Блюгерс (Гарланд, О'Коннор) – 41:05 2:5 Шервуд (Зутер, О'Коннор) – 58:08
В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Кифер Шервуд, оформивший дубль в этой встрече, финский нападающий Аату Рятю, американский защитник Дерек Форборт и латвийский форвард Теодор Блюгерс.
У «Айлендерс» забитыми голами отметились канадский форвард Кейси Сизикас и американский защитник
Тони Деанджело. Российский голкипер Илья Сорокин сделал в этой встрече 15 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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