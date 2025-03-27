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«Айлендерс» проиграли третий домашний матч кряду, у Сорокина — 15 сейвов

Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта мск, на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали гости со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Кифер Шервуд, оформивший дубль в этой встрече, финский нападающий Аату Рятю, американский защитник Дерек Форборт и латвийский форвард Теодор Блюгерс.

У «Айлендерс» забитыми голами отметились канадский форвард Кейси Сизикас и американский защитник

Тони Деанджело. Российский голкипер Илья Сорокин сделал в этой встрече 15 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.