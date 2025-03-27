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Натуральный хет-трик Робертсона принёс «Далласу» победу над «Эдмонтоном»

Натуральный хет-трик Робертсона принёс «Далласу» победу над «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 14:26     0:2 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 25:01     0:3 Робертсон (Хинц) – 30:42     0:4 Робертсон (Харли, Хинц) – 35:30 (pp)     1:4 Перри (Уолман, Хенрик) – 49:30 (pp)     2:4 Хенрик (Перри, Бушар) – 53:54 (pp)     3:4 Хайман (Бушар, Экхольм) – 58:35    

Главным героем матча стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, оформивший натуральный хет-трик во втором периоде. Форвард забросил три шайбы подряд в течение 10 с половиной минут. Ещё одна шайба за «Старз» на счету Уайатта Джонстона. Отметим, что «Эдмонтону» удалось забросить три шайбы подряд в третьем периоде и сократить отставание до минимума — отличились Кори Перри, Адам Хенрик и Зак Хайман.

В матче не принимали участия лидеры «Ойлерз» — нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» на своей площадке крупно обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 17:33 (sh)     2:0 Нестеренко – 33:58     2:1 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 36:20 (pp)     3:1 ЛаКомбе – 37:57     4:1 Готье (Киллорн) – 38:45     5:1 Карлссон (ЛаКомбе) – 44:02     6:1 Мактавиш – 52:25     6:2 Гики (Заха) – 52:46    
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