Натуральный хет-трик Робертсона принёс «Далласу» победу над «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Главным героем матча стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, оформивший натуральный хет-трик во втором периоде. Форвард забросил три шайбы подряд в течение 10 с половиной минут. Ещё одна шайба за «Старз» на счету Уайатта Джонстона. Отметим, что «Эдмонтону» удалось забросить три шайбы подряд в третьем периоде и сократить отставание до минимума — отличились Кори Перри, Адам Хенрик и Зак Хайман.
В матче не принимали участия лидеры «Ойлерз» — нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
В параллельном матче «Анахайм Дакс» на своей площадке крупно обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.
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