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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 марта
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27 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта мск, на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали гости со счётом 5:2. Российский голкипер Илья Сорокин сделал в этой встрече 15 сейвов.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Шервуд (Хьюз, Гронек) – 22:39     1:1 Сизикас (Пажо) – 25:35 (sh)     2:1 Деанджело (Сизикас) – 29:00     2:2 Рятю (Петтерссон, Шервуд) – 33:59     2:3 Форборт (Дебраск, Зутер) – 39:37     2:4 Блюгерс (Гарланд, О'Коннор) – 41:05     2:5 Шервуд (Зутер, О'Коннор) – 58:08    

В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:3 одержали гости. Российский форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу. Белорусский защитник Артём Левшунов отметился двумя ассистами.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Бастиан (Хьюз, Татар) – 06:23     0:2 Майер (Мерсер, Хьюз) – 06:50 (pp)     1:2 Бертуцци (Донато, Левшунов) – 09:06 (pp)     1:3 Палат (Братт) – 23:14 (sh)     2:3 Михеев (Терявяйнен, Фолиньо) – 25:26     2:4 Мерсер (Хьюз, Братт) – 31:01 (pp)     3:4 Назар (Левшунов, Бедард) – 57:10     3:5 Ноэсен (Хишир) – 59:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 17:33 (sh)     2:0 Нестеренко – 33:58     2:1 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 36:20 (pp)     3:1 ЛаКомбе – 37:57     4:1 Готье (Киллорн) – 38:45     5:1 Карлссон (ЛаКомбе) – 44:02     6:1 Мактавиш – 52:25     6:2 Гики (Заха) – 52:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 14:26     0:2 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 25:01     0:3 Робертсон (Хинц) – 30:42     0:4 Робертсон (Харли, Хинц) – 35:30 (pp)     1:4 Перри (Уолман, Хенрик) – 49:30 (pp)     2:4 Хенрик (Перри, Бушар) – 53:54 (pp)     3:4 Хайман (Бушар, Экхольм) – 58:35    
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