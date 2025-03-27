НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 марта

27 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта мск, на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали гости со счётом 5:2. Российский голкипер Илья Сорокин сделал в этой встрече 15 сейвов.
В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:3 одержали гости. Российский форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу. Белорусский защитник Артём Левшунов отметился двумя ассистами.
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