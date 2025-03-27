Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024-2025 на 27 марта 2025

Сегодня, 27 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 0-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 0-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 1-0.
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 0-0.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 0-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-1.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 0-1.
Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.
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