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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024-2025 на 27 марта 2025

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024-2025 на 27 марта 2025
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Сегодня, 27 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 0-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 0-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 1-0.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 0-0.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 0-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-1.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 0-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
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