Руа объяснил своё решение заменить Сорокина в начале третьего периода матча с «Ванкувером»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил своё решение заменить голкипера Илью Сорокина в начале третьего периода матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:5). Россиянин был заменён на первой минуте третьего периода после четырёх пропущенных шайб с 19 бросков.

«Я поменял вратаря не потому, что Сорокин плохо играл. Иногда это надо сделать просто для того, чтобы изменить ход игры, и я надеялся, что это создаст искру.

Это была упорная игра, в которой не было много моментов ни у одной из команд. Поэтому я не хочу быть слишком строгим к нашим парням в том смысле, что мы могли бы быть лучше в некоторых деталях», — цитирует Руа пресс-служба клуба.