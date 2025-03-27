Руа объяснил своё решение заменить Сорокина в начале третьего периода матча с «Ванкувером»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил своё решение заменить голкипера Илью Сорокина в начале третьего периода матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:5). Россиянин был заменён на первой минуте третьего периода после четырёх пропущенных шайб с 19 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Шервуд (Хьюз, Гронек) – 22:39 1:1 Сизикас (Пажо) – 25:35 (sh) 2:1 Деанджело (Сизикас) – 29:00 2:2 Рятю (Петтерссон, Шервуд) – 33:59 2:3 Форборт (Дебраск, Зутер) – 39:37 2:4 Блюгерс (Гарланд, О'Коннор) – 41:05 2:5 Шервуд (Зутер, О'Коннор) – 58:08
«Я поменял вратаря не потому, что Сорокин плохо играл. Иногда это надо сделать просто для того, чтобы изменить ход игры, и я надеялся, что это создаст искру.
Это была упорная игра, в которой не было много моментов ни у одной из команд. Поэтому я не хочу быть слишком строгим к нашим парням в том смысле, что мы могли бы быть лучше в некоторых деталях», — цитирует Руа пресс-служба клуба.
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