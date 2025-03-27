«Трактор» — «Адмирал»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 17:00 мск.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».
В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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