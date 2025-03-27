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Динамо М — СКА: во сколько начало первого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — СКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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