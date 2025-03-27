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«Это не стало сюрпризом». Гребёнкин заявил, что ожидал своего обмена из «Торонто»

«Это не стало сюрпризом». Гребёнкин заявил, что ожидал своего обмена из «Торонто»
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин рассказал, как воспринял обмен из «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин начинал сезон в канадском клубе.

«На 95% я понимал, что меня обменяют. Это не стало сюрпризом для меня. Генеральный менеджер «Торонто» сказал мне: «Никита, ты классный парень, но мы тебя обменяли». Я ответил: «Брэд, без проблем. Вперёд, «Лифс»! Это бизнес». Я не переживаю», – цитирует Гребёнкина The Hockey News.

За основную команду в НХЛ Гребёнкин ещё не играл, а в АХЛ набрал 3 (2+1) очка в четырёх матчах за фарм-клуб «Филадельфии». В активе 21-летнего Гребёнкина 24 (11+13) очка за 43 матча в АХЛ в нынешнем сезоне.

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