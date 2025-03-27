Пол Морис рассказал, с какими партнёрами по звену будет играть Брэд Маршан за «Флориду»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что планируемой датой дебютного матча нападающего Брэда Маршана за клуб является 29 марта, когда «пантеры» встретятся с «Ютой». Форвард не играет с 1 марта из-за травмы верхней части тела. Маршан тренировался в звене с Сэмом Беннеттом и Мэки Самоскевичем.

«Он уже тренируется на льду. Мы дадим ему полную тренировку [в четверг] и сделаем оценку его состояния. Мы нацелены на его возвращение в ближайшем матче с «Ютой». Но если он скажет, что ему нужно ещё несколько дней, мы не против.

С травмой Мэттью Ткачука для Маршана определённо есть место в составе. Из всех игр, которые он сыграл с нашими ребятами, больше всего было с Сэмом Беннеттом (на международном уровне за Канаду). Он там чувствует себя комфортно. Так что есть смысл поставить их в одно звено. Он знает несколько ребят в команде, с которыми он играл в Бостоне. Плюс он играл с ребятами из сборной Канады. Нам не нужно ждать две недели, чтобы он повлиял на команду. Он общительный человек, очень позитивный. Любит быть на катке, любит быть на льду, и это видно каждый раз, когда он там. Он вписывается в нашу команду. Такое ощущение, что он был здесь всегда», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.