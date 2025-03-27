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Рашевский — о Комтуа: польза, которую он приносит, перевешивает его удаления

Рашевский — о Комтуа: польза, которую он приносит, перевешивает его удаления
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о том, что у нападающего бело-голубых Макса Комтуа много удалений. По итогам регулярного чемпионата КХЛ канадский форвард набрал 99 штрафных минут и стал лидером лиги по этому показателю.

«Я понимаю, что у него много удалений, но никто не обращает внимания на то, сколько он на себе заработал удалений для команды. Он приносит очень много пользы. Ему надо где-то быть сдержаннее, но вся польза, которую он приносит, перевешивает удаления, он делает всё ради команды», — цитирует Рашевского ТАСС.

В дебютном сезоне КХЛ Комтуа набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах.

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