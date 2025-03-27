«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 27 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Матч можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.