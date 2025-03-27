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Инсайдер НХЛ рассказал, почему «Филадельфии» нужно расстаться с Джоном Тортореллой

Инсайдер НХЛ рассказал, почему «Филадельфии» нужно расстаться с Джоном Тортореллой
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Инсайдер и эксперт НХЛ Фрэнк Серавалли порассуждал о будущем в «Филадельфии Флайерз» главного тренера Джона Тортореллы. Специалист после прошлого матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7) возложил на себя часть вины за разгромное поражение.

«С одной стороны, они были разгромлены, и это не обязательно полностью их вина. Это истощённый и слабый состав, который не очень хорош. Поэтому Торторелла принимает на себя и отвлекает много внимания, чтобы было меньше нападок на его игроков.

Но, с другой стороны, я чувствую, что Джон Торторелла говорит лишь часть о себе вслух. Достаточно ли он мотивирован? Ведь он тренировал победные команды, выиграл Кубок Стэнли и в течение последних трёх лет тренировал команду без ожиданий, и тренировал их, честно говоря, лучше, чем многие могли бы или хотели бы.

Он выжал всё до последней капли из того, что у него есть, и всё же они так далеко от успеха, что очень трудно увидеть горизонт. Но если в словах Джона Тортореллы есть хоть капля правды, то «Флайерз» должны что-то с этим сделать и пригласить кого-то другого. У него остался один сезон по контракту. Сменить тренера, потому что даже для парней, которые находятся в этой команде, слишком несправедливо по отношению к ним иметь настолько слабый состав», — цитирует Серавалли DailyFaceoff.

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