Чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался о скором установлении нового рекорда по голам в НХЛ российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. До нового рекорда россиянину осталось забросить шесть шайб.

«Возможно, в этом или следующем месяце рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ будет побит, а его новым обладателем станет гражданин России. При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом или гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие. Однако, к сожалению, эта историческая веха приближается в то время, когда страна, гражданином которой является этот российский хоккеист, уже более трёх лет ведёт специальную военную операцию * на территории Украины.

В этом контексте следует ещё раз отметить, что каждый гражданин, если только он не диссидент, осуждающий преступления своей страны, всегда, без исключения, является рекламой действий своей страны. Это просто факт. Если кто-то рекламирует СВО * , это автоматически означает ещё большее количество погибших и искалеченных людей. К сожалению, именно НХЛ обеспечивает эту рекламу. Такова реальность нынешней НХЛ, которая в мире спорта, наряду с теннисом, является лучшей рекламой СВО * . Да, нынешняя НХЛ несёт ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней. Таковы факты.

Именно в этом письме я хотел бы попросить вас осознать, что если вы хлопаете и аплодируете, когда рекорд будет побит, то знайте, что вы аплодируете не только побитию определённой исторической вехи, но и самым ужасным вещам, в результате которых были искалечены многие сотни тысяч, или, скорее, более миллиона человек!

Если жизни людей, которых вы не знаете и с которыми вы, вероятно, не можете себя отождествлять так же, как с игроками вашего любимого клуба, для вас важнее, чем карьера и рекорд одного спортсмена, очень важно, чтобы вы действовали соответственно. Каждый из вас, будь вы маленьким или большим поклонником НХЛ, может помочь НХЛ прекратить распространять рекламу СВО * . Поступая так, вы можете спасти много человеческих жизней. Вот о чём я хочу попросить вас всех», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

* (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»).