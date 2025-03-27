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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 27 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 27 марта
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Сегодня, 27 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
27 марта 2025, четверг. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 9
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Варфоломеев – 03:37     1:1 Аскаров (Акишин) – 05:40 (3x3)     1:2 Олейников (Полукаров) – 07:45 (3x3)     1:3 Марченков – 09:25     1:4 Варфоломеев (Гончар) – 10:36 (3x3)     1:5 Марченков (Олейников) – 12:18 (3x3)     2:5 Пеньковский (Несветаев) – 13:17 (3x3)     2:6 Варфоломеев (Харькин) – 14:25 (3x3)     3:6 Аскаров (Егор Иванов) – 15:08 (3x3)     3:7 Варфоломеев (Гончар) – 16:06 (3x3)     3:8 Марченков (Шмелёв) – 17:33 (3x3)     3:9 Шмелёв (Варфоломеев) – 18:55 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
27 марта 2025, четверг. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 5
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Богуш – 00:27 (3x3)     2:0 Несветаев (Бородкин) – 00:59 (3x3)     3:0 Егор Иванов (Акишин) – 02:04 (3x3)     4:0 Несветаев (Пеньковский) – 03:27 (3x3)     4:1 Крикунов (Макаров) – 06:13 (3x3)     4:2 Сулейманов – 11:45     4:3 Хмелевски (Крикунов) – 13:10 (3x3)     5:3 Пеньковский – 18:26     5:4 Крикунов – 20:36     5:5 Хмелевски (Хамматов) – 20:57 (3x3)     6:5 Пеньковский – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
27 марта 2025, четверг. 11:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Олейников (Полукаров) – 03:53 (3x3)     0:2 Гончар (Олейников) – 05:38 (3x3)     0:3 Гончар (Олейников) – 07:11 (3x3)     0:4 Полукаров (Варфоломеев) – 09:33 (3x3)     1:4 Павлович – 10:17     2:4 Серафимович (Лукашевич) – 19:47 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
27 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 8
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коробов (Кубраков) – 00:18 (3x3)     1:1 Сулейманов – 00:32     1:2 Голованов (Хамматов) – 01:21 (3x3)     1:3 Сулейманов – 06:24     1:4 Валеев (Щитов) – 06:57 (3x3)     2:4 Слыш (Кубраков) – 07:29 (3x3)     3:4 Серафимович – 12:25     4:4 Слыш – 12:41     5:4 Павлович (Коробов) – 13:14 (3x3)     5:5 Голованов – 14:58     5:6 Хмелевски (Сулейманов) – 16:39 (3x3)     6:6 Слыш – 17:56 (3x3)     6:7 Хамматов (Макаров) – 18:20 (3x3)     7:7 Серафимович – 19:17     7:8 Хмелевски (Хамматов) – 20:44 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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